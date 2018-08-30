Избирательные комиссии в Екатеринбурге разворачивают с досрочного голосования тех, кто не принес справку

Избирательные комиссии в Екатеринбурге со всей серьезностью отнеслись к новому правилу о досрочном голосовании. Избирателям, которые не смогут прийти на участок 9 сентября, но не имеют об этом справки, бюллетени не выдают.

В этом году на выборах в гордуму Екатеринбурга на досрочном голосовании действуют новые правила. От избирателей требуют документального подтверждения уважительной причины их отсутствия в единый день голосования. Раньше достаточно было просто сказать, что в день голосования избиратель прийти не сможет. Корреспондент РИА «Новый День» убедился, как на местах выполняют наказ избиркома.

Оператор колл-центра в избиркоме на вопрос, как голосовать досрочно, посоветовала взять с собой документы. «Если у вас не будет с собой документов, подтверждающих, что вы не сможете проголосовать 9 сентября, члены участковой избирательной комиссии могут отказать в досрочном голосовании. Или они могут взять до 24 часов на раздумье», – сообщила девушка по телефону.

В УИКе, в одной из школ города, корреспонденту РИА «Новый День» просто отказались выдавать бюллетень без подтверждения уважительной причины. «К уважительным причинам относятся отпуск, командировка, состояние здоровья. Чтобы проголосовать, надо принести командировочный лист или билеты», – сказали сотрудники УИКа. Уговоры выдать бюллетень «просто так» не подействовали.

Добавим, к досрочному голосованию в УИКах, как и положено, вывесили справочную информацию о кандидатах. В списке партий присутствует РППС, а вот «Гражданской платформы» нет – колонку об этой партии закрыли бумагой.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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