Пожарные инспекторы проверят 676 избирательных участков к выборам

Сотрудники МЧС приступили к внеплановым проверкам избирательных участков, которые будут работать в единый день голосования 9 сентября. Всего будет обследовано 676 помещений, где располагаются УИК – в том числе временные участки в Екатеринбурге на территории вокзалов, больниц и спецучреждений.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сотрудники Госпожнадзора проверяют состояние эвакуационных путей и выходов, работоспособность систем автоматической противопожарной защиты и противопожарного водоснабжения, наличие первичных средств пожаротушения, а также возможность подъезда и установки пожарной техники на случай возгорания. Пока каких-либо серьезных нарушений не выявлено. Проверки продолжатся до 7 сентября.

В день выборов силы МЧС перейдут на усиленный режим работы. Представители ведомства будут нести службу вместе с правоохранителями на каждом избирательном участке.

Напомним, избирательные кампании проходят в 15 муниципалитетах Свердловской области. В Екатеринбурге, Верхней Пышме и Качканаре избираются новые составы местных дум. В трех сельских поселениях Камышловского района (Галкинское, Восточное, Обуховское) помимо депутатов избираются главы МО. Еще в девяти муниципалитетах проходят дополнительные и повторные выборы в местные думы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.08.18

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