Уральский политик похвастался телом после месяца на итальянской еде и вине

Уральский политик Алексей Багаряков рассказал в фейсбуке об итогах своего 30-дневного отпуска. По его словам, впервые за 45 лет он отдыхал столь продолжительное время. «Дети вспомнили, что у них же есть и папа еще. Даже не верится. Обычно суета, какие-то проблемы все не отпускают, а в этом году плюнул на все, выключил телефон и улетел», ‒ написал он.

К посту Багаряков прикрепил несколько фотографий с детьми и два своих снимка топлесс, которые демонстрируют, что политик в прекрасной физической форме. «Несмотря на то что продегустировали весь спектр итальянской кухни, пил вино не просто много, а даже страшно здесь писать сколько, каждое утро кросс 10 км, час в воде, надеюсь все же помещусь в кресло лоукостера «Победа», ‒ пококетничал Багаряков.

Также он добавил, что «осень будет непростая и очень насыщенная большими событиями». Напомним, по слухам, Багаряков может получить пост в уральском полпредстве. Ранее сообщалось, что его документы ушли в администрацию президента России на утверждение.

С 2008 по 2011 год Багаряков был депутатом Госдумы от КПРФ, с 2011 по 2012 – вице-премьером свердловского правительства. С 2012 года до октября 2013-го Алексей Багаряков работал в должности первого заместителя руководителя администрации губернатора Евгения Куйвашева. Он уволился из резиденции после победы на выборах в Екатеринбурге Евгения Ройзмана и провала выборной кампании вице-губернатора Якова Силина. В 2016 году Багаряков участвовал в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному округу, но в итоге партия предпочла ему «человека труда» Алексея Балыбердина.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.08.18

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