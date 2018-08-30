Команда первого уральского аутлета прошла стажировку у европейцев

В Екатеринбурге через несколько месяцев откроется первый уральский аутлет Brands' Stories Outlet Center Ekaterinburg. Он будет работать с 18 декабря. Аутлет построили на пересечении ЕКАДа и улицы Лучистой рядом с новым районом «Солнечный».

Сейчас идет техническая подготовка к его открытию, а команда аутлета завершила летнюю стажировку в Европе у мировых операторов, среди которых McArthurGlen, Value Retail, Neinver. В числе прочего, сотрудники Brands' Stories прошли практику по расчету KPI-показателей эффективности аутлетов, по вопросам взаимодействия с арендатором, чтобы улучшить клиентский сервис, по работе охраны, техническому обслуживанию и даже управлению паркингом. Работа по обучению коммерческого персонала, которую проводит ведущий консультантом по аутлетам TLC Specialist Outlet Consultancy, будет продолжаться и после открытия Brands' Stories.

«Я был очень впечатлен, и я действительно благодарен за этот продуктивный опыт, доброжелательное отношение от многих из лучших команд аутлет-сектора в Европе и возможности, которые они дали команде Brands' Stories. Наша команда действительно выиграла от такого сотрудничества, и я уверен, что партнеры Brands ' Stories Outlet Екатеринбург также почувствуют на себе преимущества от пройденного отличного обучения, поскольку мы работаем в партнерстве с ними в процессе открытия и становления нашего проекта», ‒ отметил специалист TLC Specialist Outlet Consultancy Нил Томпсон.

Напомним, что девелопером и инвестором проекта выступает «Форум-групп». «Это очень важно, что наши сотрудники извлекли пользу из советов и опыта управленческих команд и директоров центров мирового уровня. Ведь в России аутлет-центры пока только развиваются, в Европе они давно уже завоевали признание. Brands' stories Outlet Center Ekaterinburg ‒ первый региональный проект в формате профессионального аутлет-центра в России. И мы должны равняться на успешные аутлеты Европы», ‒ сказал генеральный директор «Форум-групп» Сергей Воробьев.

Екатеринбург, служба информации

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