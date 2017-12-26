«В европейских аутлетах такое нечасто применяется»: какой будет первая «модная деревня» в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО) Интервью с гендиректором «Форум-групп» Сергеем Воробьевым

Через год в Екатеринбурге откроется аутлет-центр – первый в России за пределами столиц. Генеральный директор компании «Форум-групп» Сергей Воробьев в интервью РИА «Новый День» рассказал, как будет выглядеть торговый центр такого формата, чем аутлет на Урале будет отличаться от западных и какие бренды уже готовы стать арендаторами.

Первый аутлет-центр на Урале. Как это будет

Новый День: Аутлет, который вы строите, будет единственным на все УрФО и третьим в России. Почему было принято решение о его строительстве? Что это даст Екатеринбургу?

Сергей Воробьев: Мы начали реализацию нового формата торговли, который сейчас активно развивается во всем мире, в частности, в Восточной Европе открывается большое число аутлетов. У нас в стране аутлеты открыты только в Москве и Санкт-Петербурге. Мы стараемся создать проект, инновационный для нашего региона, да и для всей территории страны за пределами Москвы. Соответственно это абсолютно новый подход, новая концепция торговли, которая дает возможность приобрести любимые товары от любимых марок по цене лучше, чем в обычных магазинах.

НД: Аутлет будет находиться на пересечении ЕКАД и ул. Лучистой, рядом с микрорайоном «Солнечный». Как решается вопрос с транспортной доступностью?

СВ: Аутлет находится не в центре города, на периферии, но мы озабочены тем, чтобы до него с комфортом можно было добраться и на автотранспорте, и на общественном транспорте. До аутлета можно будет доехать не только из разных точек Екатеринбурга, но и других городов Свердловской области и соседних регионов. На сегодняшний день более 2,5 млн человек находятся в полутора часах езды от аутлета. Исторически складывается так, что люди ездят в аутлет-центры на длинные расстояния, мы надеемся увидеть жителей Перми, Челябинской области, Тюменской области. На территории этих городов находится более 900 торговых точек – в торговых центрах, небольших магазинах. И в них представлено более 200 международных марок, к которым мы привыкли, которые мы с какой-то периодичностью покупаем. Ну а чтобы сюда было интересно ехать – должна быть скидка минимум в 30 % от тех цен, которые предлагаются в обычных магазинах. А еще в аутлет-центрах традиционно бывают распродажи, когда скидки доходят до 80-90 %. Это приятная возможность купить что-то из товаров, которые мы покупаем регулярно, и купить их по такой приятной цене.

НД: Давайте о брендах поговорим. Кто будет представлен?

СВ: Мы работаем над концепцией создания аутлет-центра не первый год, ведем активные переговоры с большинством марок. Наша главная задача – привезти те марки, которые будут пользоваться спросом, и убедить их, что встать в концепцию аутлета им будет интересно. На сегодняшний день уже есть принципиальные договоренности с такими популярными марками, как Trussardi, Baldinini, Levi's, Kanzler. Большой перечень спортивных брендов, среди которых Adidas, Reebok, интерес проявила компания Timberland, которая весьма популярна среди молодежи. Мы думаем, что еще порядка ста марок появится в аутлет-центре.

НД: И на какой площади все это разместится? Как вообще будет выглядеть аутлет?

СВ: Мы планируем строить аутлет в две очереди, но это будет торговля в один уровень. Первая очередь – около 17 тысяч кв. метров, вторая займет около 7 тысяч кв. метров, но ею начнем заниматься, когда первая уже заработает, когда станет понятно, каких брендов нам не хватает, что стоит добавить. Запланирована большая парковка с удобной навигацией, сейчас она рассчитана на 900 машиномест, но в будущем ее можно будет увеличить.

Мы думаем не только о том, чтоб людям было удобно доехать, оставить машину, но и о комфортной компоновке самого аутлет-центра. Она должна быть оптимальной, чтоб люди тратили минимальное время на перемещения. Самая удобная форма аутлета – когда за один обход все можно посмотреть и принять решение о покупках. Мы постарались, чтобы основные направления были сконцентрированы и зонированы: будет зона спорта, детская зона, зона премиальных товаров, зона спортивных товаров, зона ресторанов. И центральная площадь, на которой можно встретиться, передохнуть, подождать тех, кто еще совершает покупки.

НД: Всё, как делают в Европе, или у екатеринбургского аутлета будут свои «фишки»?

СВ: Кто был в Европе, знают: аутлеты делают так. чтоб там было приятно находиться, чтоб удовольствие люди получали не только от покупки, но и от процесса. При разработке внутреннего дизайна и внешнего оформления с нами работали несколько европейских архитектурных бюро, которые занимались разработками для крупных европейских аутлет-центров. Мы вместе делали концепцию, которая воспроизводит ощущение уюта, комфорта, это как бы прогулка по европейским улочкам. Но вместе с тем мы пытались стилизовать наши витрины, наши интерьеры под ощущение прогулки по екатеринбургским торговым улицам конца позапрошлого века.

Люди, которые ехали сюда какое-то время, должны иметь возможность отдохнуть, перекусить – у нас должны присутствовать кафе, рестораны. Это более российский подход, в европейских аутлетах такое нечасто применяется. А еще мы в России, можно сказать, с большей заботой подходим к детям – у нас будет летняя детская площадка на улице и детская площадка внутри помещений, чтоб дети могли с интересом провести время, пока родители что-то покупают. У нас будут места отдыха. Там могут не только дети, но и папы отдохнуть – пока мамы завершают покупки.

НД: Когда все-таки ждать открытия?

СВ: Торговля – это такая сфера, которая имеет свои особенности. Мы понимаем, что лучшее время для открытия новых торговых центров, для открытия магазинов – это предновогоднее время, когда люди совершают много покупок. Мы открываемся 18 декабря 2018 года. В этот день мы должны запустить первых покупателей, которые сделают первые покупки. Так что открытие будет через год.

НД: Как я понимаю, начало строительства аутлета, наверное, одно из главных достижений года. А какие планы на следующий год?

СВ: Мы строим новый квартал на месте Центрального рынка – «Форум-сити», это жилой квартал премиум-класса. Здесь появятся 9 зданий высотой от 7 до 32 этажей. Одной из изюминок проекта станет сочетание приватных пространств с общегородскими. И, в отличие от «Тихвина», «Форум-сити» не будут полностью закрытым: на его территории расположится экологический fresh-market с кафе, ресторанами и местами для прогулок.

Еще один наш проект – квартал «Исетский парк», его мы начинаем в следующем году. Проект застройки в квадрате ул. Степана Разина – Декабристов – Тверитина – Чапаева уже прошел публичные слушания, это будет современный жилой комплекс из домов с этажностью 7-9 этажей, самый высокий дом будет 12-этажным.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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