В Солнечном к Новому году появится новый квартал (ФОТО)

В самом новом микрорайоне Екатеринбурга ‒ Солнечном вскоре будет сдан новый жилой квартал, который строит «Форум-групп». Как рассказал «Новому Дню» руководитель отдела продаж Роман Полицинский, комплекс будет сдан в эксплуатацию в конце декабря, а после новогодних каникул начнется процедура передачи квартир дольщикам.

«Мы имеем возможность аккумулировать весь свой опыт и опыт коллег. Мы внимательно следим за всеми инновационными решениями и ошибками, чтобы потом их учесть и достичь лучшего результата, поэтому могу сказать, что новый квартал ‒ это пик совершенства среди кварталов Солнечного», ‒ заметил он.

Новый квартал отличается как внешне, так и внутренне. «Мы много внимания уделили фасадам. У комплекса есть изумрудная корона, которая обрамляет его верхушку. Это визуально снижает этажность зданий, хотя она и так невысокая, от 4 до 12 этажей. Также одна из секций квартала выполнена из металлокассет, имитирующих клинкерный кирпич, который выглядит очень стильно, что понравится жителям, которым важна эстетика, ‒ перечислил Роман Полицинский. ‒ Входные группы выполнены в экостиле с применением hpl-панелей с имитацией под дерево, так что вы понимаете, что находитесь в жилом районе, который максимально приближен к природе».

Впрочем, в «Форум-групп» учитывают не только эстетику, но и удобство. Как и в первой очереди, в свой подъезд можно попасть через сквозные холлы ‒ как со двора, так и с улицы, выбирая кратчайший путь до дома. Причем в комплексе действует двухконтурная система безопасности: первый контур – на калитках забора, обрамляющего комплекс по внешнему периметру, второй контур – при входе в подъезд. Попасть на территорию можно, только воспользовавшись электронным ключом, который нельзя ни подделать, ни скопировать. Они выдаются каждому жильцу индивидуально.

Внутри жилого комплекса ‒ игровая площадка, куда нет доступа для автомобилей, так что новые жильцы Солнечного смогут без опасений отпускать детей во двор. Кстати, на первых этажах секций будут оборудованы санузлы, где дети смогут, например, помыть руки, чтобы не подниматься к себе в квартиру. Оценят это и владельцы животных, которые смогут помыть им лапы после прогулки.

Все места общего пользования в новом квартале в Солнечном выполнены в спокойных светло-серых и изумрудных тонах, что, с одной стороны, подчеркивает простор вместительных холлов первых этажей, а с другой стороны, переплетает эстетику внешних фасадов со стилистикой отделки мест общего пользования. Все это делает ваш будущий дом еще более симпатичным. Для велосипедистов и родителей с малышами, которые еще не ходят сами, на первых этажах устроены колясочные. «При невысокой этажности, небольшой плотности комплекса места хватит всем ‒ например, велосипеды можно будет разместить там, чтобы не хранить их дома зимой», ‒ пояснил Роман Полицинский.

Любителям прогулок на свежем воздухе придется по душе сквер, рядом с которым разместился квартал. «Это изюминка нашего района, он был создан с опорой на европейские стандарты. Там есть разные функциональные зоны: можно заняться спортом на точке для воркаута, поиграть на детской площадке, прогуляться, полежать на травке или позапускать воздушных змеев. Есть и место для выгула собак, а в будущем году сквер продолжит разрастаться, появятся новые функциональные зоны», ‒ добавил представитель «Форум-групп».

Школа-интернат для юных хоккеистов

Помимо парка в Солнечном вскоре откроется первый на Урале аутлет. Завершается и строительство новой ледовой арены со школой-интернатом для маленьких хоккеистов. Уже работает детский сад, а в будущем году будет введена в эксплуатацию общеобразовательная школа.

Детский сад «Солнечный лучик»

Но главное в новом квартале ‒ это, конечно, квартиры. Отличительная его особенность ‒ это планировки. «В первой очереди было много студий и однокомнатных квартир. В новом же ‒ евродвушки, то есть квартиры с одной полноценной спальней, удобной для размещения мебели, и совмещенной зоной кухни и гостиной; классические двухкомнатные квартиры и евротрешки. Мы сделали упор на семьи с детьми, для которых, возможно, это будет уже не первое жилье, которым хочется большего комфорта – от культуры соседей до используемых отделочных материалов, ‒ перечислил Роман Полицинский. ‒ При проектировании мы сделали так, чтобы однокомнатные и трехкомнатные квартиры не соседствовали друг с другом, поскольку мы понимаем, что ритм жизни их жильцов может отличаться».

Комплекс готовится к сдаче таким образом, чтобы владельцы квартир смогли сразу заехать в новое жилье ‒ в нем уже проведены отделочные работы. «Наши клиенты, с одной стороны, хотят получить готовую отделку, чтобы скорее переехать, но при этом внимательно относятся к выбору материалов. Мы подбирали их так, чтобы они гармонировали между собой ‒ ламинат с плинтусами и межкомнатными дверями. Выбирали современные, но нейтральные оттенки», ‒ рассказал представитель застройщика.

Особое внимание уделили шумоизоляции. «Она продумана от и до. Межквартирные перегородки сделаны из красного керамического кирпича, который по экологическим свойствам превосходит многие популярные материалы. С точки зрения шумоизоляции это тоже передовой материал, который не пропускает звуки между квартирами и с улицы. Кроме того, в новом комплексе выполнены силикатные межкомнатные перегородки, а не гипсовые, как у большинства застройщиков. Плюс шумоизоляционные материалы положены под стяжку, чтобы звуки не проникали и между этажами. Даже в межкомнатных дверях при монтаже мы не забыли об уплотнительных резинках. То же самое и с входными сейфовыми дверями, которые имеют несколько контуров уплотнителя», – уточнил Полицинский.

Добавим, что в наличии в новом квартале в Солнечном осталось не много квартир. Как пояснил собеседник РИА «Новый День», пока еще есть предложения по классическим двухкомнатным квартирам и евротрешкам ‒ квартирам с двумя изолированными комнатами и просторной кухней-гостиной.

Екатеринбург, Елена Сычева

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