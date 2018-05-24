До Солнечного станет проще доехать – девелопер расширяет дороги в район

Транспортный поток в сторону ЕКАДа по улицам 2-я Новосибирская и Лучистая возрос уже сегодня. С вводом новых кварталов в Солнечном, с появлением первого регионального аутлет-центра на пересечении ЕКАДа и Лучистой, с открытием направления по кольцевой в сторону Челябинского тракта ожидается еще большая нагрузка на улицы. Поэтому в компании «Форум-групп», которая является генеральным застройщиком Солнечного, на ближайшее время поставлено две задачи: «расшивка» основных перекрестков по 2-й Новосибирской и увеличение до 4-х полос проезжей части улицы Лучистой.

«Сейчас выполнено полное эскизное проектирование для проведения «расшивки» перекрестков по 2-й Новосибирской от улицы Окружной до соединения с улицей Патриса Лумумбы с целью увеличения прямой пропускной способности этих узлов. Чтобы лево- и правоповоротные полосы не замедляли движения основного потока автомобилей, проведён транспортный анализ. Выработанные меры должны получить заключение экспертизы в этом году, и со следующего года начнется этап по строительству развязок. Затраты на все работы – около 200 миллионов рублей. С этим проектом застройщик попадает в областную программу финансирования», – рассказали в компании.

По улице Лучистой выполнены проектные проработки и созданы эскизы по увеличению полос с 2-х до 4-х. «В этом году заканчиваем проектные наработки, в следующем пойдем в проектирование, уже позволяющее строить. И параллельно мы занимается темой прокладки трамвайной линии до района Солнечный. Эти мероприятия между собой завязаны, поэтому должны проводиться одновременно», – сказал первый заместитель генерального директора компании «Форум-групп» Сергей Мямин.

Девелопер намерен в 2019 году получить заключение экспертизы и по увеличению полосности по улице Лучистой и по проведению трамвайной ветки.

Екатеринбург, служба информации

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