Трамвай в район Солнечный пройдет от «Ботанической» вдоль улицы Лучистой: утверждена трассировка

Сегодня получены технические условия на устройство трамвайной линии в район Солнечный в Екатеринбурге и принципиально утверждена трассировка трамвая вдоль улицы Лучистой. Новая ветка пройдет от остановки «Метро «Ботаническая» – через остановку Мусоргского – в Солнечный. Всего будет построено 1,6 километра путей. Также учтена возможность продлить маршрут до остановки «Аутлет-центр».

Напомним, соглашение о строительстве трамвайной линии до Солнечного было подписано между администрацией Екатеринбурга и генеральным застройщиком района компанией «Форум-групп» на выставке «Иннопром» летом 2017 года. В течение полугода рабочая группа по созданию новой линии разрабатывала разные варианты трассировки. И, наконец, сегодня были получены технические условия на устройство трамвайной линии от ЕМУП ТТУ и утверждена трассировка трамвая – вдоль улицы Лучистой, сообщает пресс-служба компании «Форум-групп».

Как рассказал заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич, сегодня наиболее эффективным для «солнечной» трамвайной линии является классическое решение со строительством контактной сети и применением трамваев с пантографом. Поэтому было решено строить 1,7 километра линии (в расчете на два пути). Она соединит остановку «Метро «Ботаническая» и новую остановку – «Жилой район Солнечный». Также предусмотрена возможность продлить маршрут до остановки «Аутлет-центр» (рядом со строящимся аутлетом). По предварительным подсчетам, время в пути от Солнечного до метро «Ботаническая» займет около 25 минут.

Проект трамвайной линии уже презентован главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу. Эскизный проект по утвержденной трассировке подготовит ПСК «Эверест». Управление капитального строительства Екатеринбурга станет техническим заказчиком, профинансирует работы «Форум-групп». Планируется, что эскизный проект разработают во втором квартале 2018 года, а до конца года начнется разработка проектной документации на строительство.

Напомним, всего в Солнечном планируется построить до 2,5 млн квадратных метров жилья. Он рассчитан на проживание 85 тыс. человек. Сейчас здесь сданы в эксплуатацию более 80 тысяч кв. метров жилого и нежилого фонда, проживают около трех тысяч человек. В стадии строительства находится более 140 тысяч кв. метров, а также образовательных, спортивных и социальных объектов. В 2019 году в Солнечном будет проживать более 10 тысяч человек. Поэтому все с нетерпением ждут запуска трамваев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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