Уральская туристка отказалась ехать в Турцию из-за боязни вируса и отсудила у оператора 140 тысяч

Жительница Алапаевска выиграла суд против «Тез тура» из-за неудавшегося отпуска в Турции. Женщина отказалась лететь на отдых, испугавшись вируса Коксаки. Оператор вынужден вернуть все деньги.

Год назад, в августе 2017 года, жительница Алапаевска Лариса Н. купила тур в Анталью на двух взрослых и ребенка. Тур она покупала через ООО «Пилот» у туроператора ООО «Компания Тез тур». За неделю до поездки на официальном сайте Федерального агентства по туризму была опубликована информация об участившихся в Турции случаях заражения энтеровирусной инфекцией. Женщина попросила расторгнуть договор и вернуть деньги. Туроператор согласился вернуть только часть средств – без учета фактически понесенных расходов.

Женщина обратилась в Алапаевский городской суд и потребовала взыскать с оператора и агента солидарно 93 782 рубля за неоказанные услуги, неустойку за нарушение срока удовлетворения требования в досудебном порядке – 93 782 рубля, компенсацию морального вреда – 50 тысяч рублей, штраф, расходы на юридические услуги по составлению искового заявления в сумме 1 486 рублей, почтовые расходы – 207 рублей. Суд постановил взыскать убытки в размере невозвращенной стоимости туристского продукта 93 782 рубля, компенсация морального вреда – 3 тысячи рублей, штраф – 48 391 рубль, судебные издержки – 1 486 рублей.

Туроператор с решением не согласился и подал апелляционную жалобу. Однако судебная коллегия изучила материалы дела и решила, что Алапаевский суд верно применил ст. 14 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». «В ней говорится, что в случае возникновения в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, наличие которых подтверждается соответствующими решениями федеральных органов государственной власти, турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. При этом при расторжении договора до начала путешествия в связи с наступлением обстоятельств, указанных в этой статье, туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта», – сообщили сегодня в пресс-службе облсуда.

ООО «Компания Тез тур» обязана выплатить Ларисе Н. за несостоявшийся отдых 146 659 рублей.

Напомним, год назад в России развернулась настоящая истерия из-за вируса Коксаки в Турции, после того как Ростуризм и Роспотребнадзор признали страну небезопасной из-за вируса. «Звонят и, ссылаясь на сайт Роспотребнадзора, требуют вернуть им 100% денег за тур. Но мы связывались с операторами, они свои права знают: в Турции не введен режим ЧС и операторы не обязаны возвращать деньги в полном объеме. Запрета на посещение страны нет. Туристы могут рассчитывать на возврат средств только за вычетом фактически понесенных расходов», – комментировали РИА «Новый День» в агентствах. Некоторые клиенты, не желающие лететь на отдых, возвращали 100 % своих денег по суду. Между тем страховые компании сообщали турагентам, что из-за вируса были единичные обращения в больницы. «Было бы неплохо, если бы кто-то выложил статистику по обращениям отдыхающих в больницы Краснодарского края с энтеровирусном. Только, наверное, читать такую статистику пришлось бы с валерьянкой», – посчитали организаторы поездок.

Алапаевск, служба информации

Алапаевск. Другие новости 03.09.18

Изгнанные с выборов кандидаты успели истратить на агитацию сотни тысяч рублей. / На Средний Урал идут первые заморозки. / «Я гуглил, что нужно от мужика на родах». Три истории молодых отцов, которые участвовали в партнерских родах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»