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Понедельник, 3 сентября 2018, 15:57 мск

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Легенде ОПС «Уралмаш» Куковякину скостили срок

Сегодня Ивдельский городской суд удовлетворил ходатайство защиты одного из лидеров ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина о сокращении ему срока лишения свободы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, с учетом изменений в федеральном законодательстве Куковякину зачли в общий срок два периода досудебного содержания под стражей – с 19 октября 2008 по 16 декабря 2008 и с 8 июня 2015 по 26 апреля 2016 года включительно. Точную дату выхода «уралмашевца» на свободу определит спецчасть колонии № 62, в которой содержится осужденный.

Напомним, в феврале 2016 года Тавдинский районный суд отправил Куковякина в колонию на пять лет, спустя два месяца Свердловский облсуд частично изменил приговор. Экс-лидеру ОПС «Уралмаш» назначили 4 года колонии и штраф в размере 400 тысяч рублей. Его признали виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» и освободили от наказания по ч.3 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств» в связи с истечением срока давности. Куковякин на суде полностью признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке, то есть без судебного следствия. При этом он выражал готовность компенсировать ущерб, но избежать реального лишения свободы ему так и не удалось.

Екатеринбург, Ивдель, служба информации

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