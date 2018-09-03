Пропаганда спасает рейтинг президента: политологи о новой программе Соловьева про Путина

Накануне в эфире телеканала «Россия-1» была запущена новая программа Владимира Соловьева «Москва. Кремль. Путин», полностью посвященная президенту страны.

В первом выпуске ведущий вместе с приглашенными экспертами, среди которых были журналист из кремлевского пула, депутат-единоросс и пресс-секретарь главы государства, рассказывал о рабочих встречах Владимира Путина, хвалил его физическую подготовку и объяснял смысл президентского обращения к народу по поводу пенсионной реформы. Формат программы заявлен как еженедельный отчет о жизни первого лица страны, что достаточно необычно для современного российского телевидения. Опрошенные РИА «Новый День» политологи отмечают, что телепродукт стал ответом на снижение рейтинга Владимира Путина, но сработать такая пропаганда может лишь в комплексе с другими мерами.

«Путин в своем выступлении взял на себя личную ответственность за пенсионную реформу, после чего все социологии отмечают снижение его рейтинга. Уровень доверия к президенту серьезно подсел, и появление такой программы связано непосредственно с этим. Думаю, что это всего лишь одна из мер, нацеленных на то, чтобы удержать позиции президента на плаву. Ситуация усугубляется тем, что рейтинги могут падать у премьер-министра, чиновников, депутатов, но Путин не может себе такого позволить – потом рейтинг будет крайне сложно восстановить, для этого нужны будут титанические и не очень полезные мероприятия. Вся история с Крымом в 2014 году дала возможность быстро и стремительно поднять рейтинг президента, но Крым нельзя делать каждый год. Это просто политически смертельно и для Путина, и для страны в целом. Пока снижение не столь критичное, поэтому появление такого формата на телевидении нужно в качестве профилактики. Однако у этого жанра – еженедельная хроника президента – есть свои серьезные ограничения в плане режиссуры. Надо каждый раз давать что-то интересное и эффектное, и нельзя опускать заданную планку, иначе проект быстро станет скучным. Есть жанры документальных фильмов, которые долго готовятся, есть постановочные сюжеты «один день с президентом», но увлекательно вести реальную хронику в еженедельном режиме очень трудно. Поэтому мне кажется, программа не проживет слишком долго», – поделился мнением Сергей Мошкин.

Политолог Андрей Колядин считает, что повысить рейтинг президента только за счет одной телепрограммы невозможно. «Непродуманная политика правительства по поводу пенсионной реформы привела к резкому снижению рейтинга партии власти, что в результате ударило и по президенту. Соответственно, сейчас в АП вынуждены принимать меры для восстановления прежних позиций. Эта работа требует комплексного и взвешенного подхода. Все зависит от того, кто сейчас занимается рейтингом президента. Если те же люди, что и пенсионной реформой, то ничего хорошего я не жду. Если наконец-то взяли профессионалов, то ситуация может поменяться. Изменение рейтингов в позитивную сторону – это большой труд, требующий знаний и профессионализма, и одного Соловьева для этого мало», – добавил собеседник агентства.

«Для Путина одним из инструментов выравнивания рейтинговых показателей является демонстрация его человеческих качеств, того, как он тяжело работает на благо страны. Для какой-то части зрителей это действительно может быть интересно, особенно для тех, кого интересует человеческое измерение. Как минимум, чиновничество, которое улавливает пресловутые сигналы, будет с интересом следить за такой программой. Это достаточно специфичный формат, и, вполне возможно, пионерский. По крайней мере, я зарубежных аналогов не припомню», – отмечает еще один эксперт, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Сегодня общественность бурно обсуждает излишне комплиментный фильм Соловьева про Путина. На самом деле такие вещи раздражают только узкую прослойку интеллигенции, а у массового обывателя подобная оголтелая пропаганда никакого особого негатива не вызывает», – прокомментировал в фейсбуке политтехнолог Аббас Галлямов. По его мнению, население не может самостоятельно делать выводы о работе и личности президента, поэтому эти выводы навязываются извне.

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