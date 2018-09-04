В Екатеринбург едет Майк Тайсон

Боксер Майк Тайсон приедет в Екатеринбург на этой неделе. Его визит запланирован на 6 сентября. Здесь он проведет тренировку для местных бойцов и встретится с журналистами. Сопровождать его будет другой легендарный спортсмен ‒ Костя Цзю.

Днем позже к Тайсону и Цзю присоединится еще один именитый боксер, чемпион мира WBO Руслан Проводников. Все вместе они уедут в Челябинск на День города, чтобы посмотреть на поединок россиянина Дениса Лебедева и турка Хинзи Алтункая.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.09.18

4 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / В екатеринбургском парке энергетики открыли игровой городок со скалодромом-додекаэдром (ФОТО). / «Ни детей помыть, ни еду приготовить», – жители общежития четвертые сутки живут без горячей и холодной воды (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»