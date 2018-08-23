Денис Лебедев передумал завершать карьеру. Он рассчитывает на реванш с Гассиевым

Именитый российский боксер Денис Лебедев продолжит спортивную карьеру. Об этом заявил его промоутер Вадим Корнилов. ««Денис не выступал больше года, даже думал завершить карьеру, но все-таки решил вернуться. По последней резолюции WBA, Денис уступил место всем тем, кто выступал в суперсерии и был объявлен суперчемпионом WBA в отпуске. Но теперь новый чемпион должен встретиться с Лебедевым как с обязательным претендентом на пояс. Денису очень интересен бой с победителем», ‒ сказал Корнилов.

Ближайший бой с участием Лебедева пройдет в Челябинске 7 сентября на арене «Трактор». Против россиянина на ринг выйдет турецкий чемпион, лучший тяжеловес страны и № 10 в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации WBA Хизни Алтункая. Следить за поединком будут легендарные боксеры Майк Тайсон и Константин Цзю.

После боя с турком Лебедев планирует провести встречу с Александром Усиком. Однако она может и не состояться, если Усик перейдет в другую весовую категорию. «Такая возможность сейчас обсуждается. Впрочем, Денису будет интересен реванш с Муратом Гассиевым. Предыдущая их встреча оставила много вопросов. По моему мнению и мнению многих экспертов, победа Гассиева была неочевидна, поэтому только реванш может снять все вопросы», ‒ добавил Корнилов.

Напомним, встреча Лебедева и Гассиева прошла в декабре 2016 года в Москве. Они бились за титул чемпиона мира по версии IBF. Поединок действительно прошел на равных. Победу присуждали судьи, двое из которых посчитали достойным Гассиева, а один ‒ Лебедева. мнения судей о победителях разделились. Двое из них отдали претенденту Гассиеву, а один – Лебедеву. Тогда же и заговорили о возможности ревашна. «Бой был близкий, и я считаю, что выиграл. Раньше чемпиону нужно было удержать пояса, а претенденту что-то доказать», – говорил тогда Лебедев.

Фото – пресс-служба турнира в Челябинске

Челябинск, служба информации

Челябинск. Другие новости 23.08.18

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