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Вторник, 4 сентября 2018, 09:42 мск

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ХК «Автомобилист» будет набирать команду из болельщиков

Хоккейный клуб «Автомобилист» предложил своим болельщикам стать частью команды. Правда, речь не идет о спортивной составляющей. Поклонники клуба могут попробовать поработать в пресс-центре, стать диджеем или фотографом, сценаристом предматчевого шоу или ведущим, примерить костюм маскота уральского клуба ‒ лося Автика ‒ или влиться в команду поддержки Ice Drivers.

Сейчас идет первый этап, клуб собирает анкеты. Рассматриваются только заявки болельщиков старше 20 лет. После «Автомобилист» проведет отбор кандидатов, даст им тестовые задания и выберет по одному человеку на каждую «вакансию». Правда, поработать в команде можно будет только в течение одного матча.

Екатеринбург, служба информации

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