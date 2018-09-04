Каждый верхнепышминский единоросс потратит на выборы 100 тысяч из собственных средств

Кандидаты в городскую думу Верхней Пышмы опубликовали очередные отчеты о состоянии своих избирательных фондов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти у всех 20 кандидатов от партии «Единая Россия» наблюдается поразительное единообразие: со времени последнего отчета к 150 тысячам рублей от АО «Уралэлектромедь» добавилось ровно по 100 тысяч рублей из собственных средств кандидата. Единственным исключением стал кандидат по округу № 4 Владислав Кузнецов: к 150 тысячам медников он добавил не 100, а 111 тысяч из собственного кармана. Тратят деньги кандидаты с разной скоростью. Рекордсменом стал тот же Кузнецов: к началу сентября он израсходовал на агитацию 108,9 тысяч рублей. Чуть меньше – 100 тысяч ровно – потратила бывшая глава города Надежда Мамаева. Другие кандидаты потратили по 10-40 тысяч рублей.

Напомним, у кандидатов в думу Верхней Пышмы от других партий спонсоров нет вообще. Некоторые их них вкладывают собственные деньги, но в очень ограниченных количествах – от 200 рублей до 87,6 тысяч (эсер Максим Ченцов). У 13 из 56 кандидатов счета абсолютно пусты, еще у девяти – по 200-500 рублей.

Верхняя Пышма, служба информации

Верхняя Пышма. Другие новости 04.09.18

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