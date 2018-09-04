Якоб провел последнее аппаратное совещание в качестве сити-менеджера Екатеринбурга

Сегодня глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб провел ежемесячное аппаратное совещание с руководителями структурных подразделений мэрии и муниципальных учреждений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, Якоб обозначил подчиненным приоритетные задачи на сентябрь. Одна из важнейших – на высшем уровне провести выборы депутатов городской думы. «Надеюсь, что новый созыв Екатеринбургской городской думы оперативно сформирует рабочий орган, и процесс вхождения в работу будет не очень долгим, потому что конец года – это всегда принятие бюджета Екатеринбурга и целого ряда важных решений», – сказал Александр Якоб.

Напомним, на первом заседании думы седьмого созыва (25 сентября) истекают полномочия двух руководителей города – врио мэра Виктора Тестова и главы администрации Александра Якоба. Причем вместе с сити-менджером в отставку уйдут все его заместители. На текущий момент в документах мэрии не отражено, кто будет руководить городом в промежуток до избрания «сильного» главы города. Поэтому если выборы главы не состоятся на первом заседании новой думы, есть вероятность, что в Екатеринбурге наступит период безвластия.

Екатеринбург, служба информации

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