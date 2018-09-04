УФАС будет искать заказчицу билборда кадрового агентства «Филин», заподозренного в скрытой рекламе наркоторговли (ФОТО)

Свердловское управление ФАС расследует дело о возможной рекламе наркоторговли. Сегодня антимонопольщики провели заседание, где выслушали объяснение рекламного агентства, изготовившего подозрительный билборд. Точку поставить в деле не удалось – необходимы пояснения заказчика, но женщина, оформившая на себя договор, на связь не выходит.

Как ранее писал «Новый День», в мае на билборде на улице Большакова в Екатеринбурге была размещена реклама кадрового агентства «Филин». В ней было сказано, что предлагается работа на дому с доходом от 50 000 рублей. Жалобу на подозрительную рекламу в УФАС направил редактор «Российской газеты» Сергей Панасенко.

Сегодня на заседании он еще раз сообщил, что о странной рекламе они узнали в одном из пабликов в соцсетях. На связь с кадровым агентством «Филин» выходить приходилось по адресам мессенджеров. «Мы повторили весь этот путь. Повторили вдвоем – я и еще один наш сотрудник. Результат был одним и тем же. Там буквально через 2-3 вопроса после общения с человеком, который зарегистрирован в Telegram становилось ясно, что надо делать. А надо было делать вот что – создавать сеть людей, которые будут делать «закладки»», – рассказал на комиссии в УФАС Сергей Панасенко.

Дале члены комиссии заслушали рекламных компаний. В частности ООО «РК Мастер», которое изготавливало тот самый билборд. Специалисты РК рассказали, что к ним обратилась Светлана М., заявившая, что представляет интересы кадрового агентства «Филин». Макет билборда девушка отправила по почте, а после пришла лично в офис, что подписать договор о создании и размещении билборда и оформила документы на себя как на физлицо. С тех пор Светлана М. не выходит на связь, уверяют в ООО «РК Мастер». Представители компании говорят, по макету было не видно, что через агентство «Филин» могут распространять что-то запрещенное.

«Заказчиком было озвучено, что набираются кадровые работники, которые будут подбирать нянь, уборщиц и подобные профессии. В момент, когда реклама поступила – информация могла быть одна. Затем, она могла быть изменена», – говорят представители копании ООО «РК Мастер» на комиссии в УФАС.

Представители компании ООО «РК Мастер» заявили ходатайство о привлечении к делу заказчика рекламы. В УФАС планируют выйти на связь со Светланой М., чтобы она приняла участие в комиссии и озвучила свою позицию. «РК Мастер» впрочем, связаться с ней не удалось.

В антимонопольной службе отметили, что в этом деле усматриваются признаки нарушения п. 1 ст. 7 и ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе – завуалированная реклама услуг, запрещенных законодательством Российской Федерации. Ответственность могут понести за данное нарушение, как рекламодатель, так и заказчик. По закону юридическому лицу может грозить штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Следующее заседание, ориентировочно, может пройти в конце сентября.

Екатеринбург, служба информации

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