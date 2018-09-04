российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 4 сентября 2018, 22:00 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

«Автомобилист» обыграл финалиста Кубка Гагарина (ФОТО)

ХК «Автомобилист» впервые за восемь лет одержал победу над московским ЦСКА в домашнем матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу екатеринбургской команды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поначалу игра складывалась для хозяев неудачно. ЦСКА доминировал на протяжении двух периодов, хотя добился только минимального преимущества в счете – шайбу на 24-й минуте забросил Линден Вей с хитрой передачи Кирилла Капризова. Несмотря на трудности, уральцы смогли отыграться. На 44-й минуте «Автомобилист» получил большинство, и Франсис Паре точным броском восстановил равенство. Успех закрепил Александр Кучерявенко, не оставив шансов голкиперу москвичей Илье Сорокину. На последних минутах гости устроили штурм в зоне «Автомобилиста», но получили удаление за выход на площадку шестового полевого игрока. Тренерский штаб ЦСКА снял вратаря, и Илья Крикунов забросил третью шайбу в пустые ворота.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые заполняют «Уралец». Спасибо им за горячую поддержку. Считаю, в первом периоде была равная игра. Второй период провалили, перестали выполнять игровое задание. Состоялся разговор перед третьим периодом, команда услышала тренерский штаб, и начал играть в ту игру, которую просили. Результат налицо. Очень рад, что ребята из тяжелой ситуации вышли с достоинством. Готовимся дальше к «Словану», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. Также наставник команды похвалил вратаря Якуба Коваржа, который сегодня сыграл первую игру в сезоне: «Он был одним из тех, кто практически без ошибок провел матч».

Следующий матч «Автомобилист» проведет снова на домашнем льду – 6 сентября екатеринбуржцы принимают «Слован» из Братиславы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 04.09.18

УФАС будет искать заказчицу билборда кадрового агентства «Филин», заподозренного в скрытой рекламе наркоторговли (ФОТО). / Краснотурьинский стрелок, ранивший полицейского, арестован на два месяца. / Владелица спа-салона, где клиентка получила ожоги второй степени, сбежала с рабочего места (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ХК «Автомобилист»

ХК «Автомобилист» будет набирать команду из болельщиков

«Автомобилист» уезжает в Уфу за Кубком Башкортостана

ХК «Автомобилист» выиграл кубок губернатора Нижегородской области

В Екатеринбург прилетел лучший снайпер КХЛ

Болельщики «Автомобилиста» раскрасят лед на домашней арене

Капитан «Автомобилиста» вызван в сборную России на Евротур

Хоккеисты «Автомобилиста» стали чемпионами России

«Авто» уступил «Белым медведям» в первом матче 1/4 Кубка Харламова

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, Фоторепортаж, ХК «Автомобилист»,

Новости партнеров