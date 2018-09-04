«Автомобилист» обыграл финалиста Кубка Гагарина (ФОТО)

ХК «Автомобилист» впервые за восемь лет одержал победу над московским ЦСКА в домашнем матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу екатеринбургской команды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поначалу игра складывалась для хозяев неудачно. ЦСКА доминировал на протяжении двух периодов, хотя добился только минимального преимущества в счете – шайбу на 24-й минуте забросил Линден Вей с хитрой передачи Кирилла Капризова. Несмотря на трудности, уральцы смогли отыграться. На 44-й минуте «Автомобилист» получил большинство, и Франсис Паре точным броском восстановил равенство. Успех закрепил Александр Кучерявенко, не оставив шансов голкиперу москвичей Илье Сорокину. На последних минутах гости устроили штурм в зоне «Автомобилиста», но получили удаление за выход на площадку шестового полевого игрока. Тренерский штаб ЦСКА снял вратаря, и Илья Крикунов забросил третью шайбу в пустые ворота.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые заполняют «Уралец». Спасибо им за горячую поддержку. Считаю, в первом периоде была равная игра. Второй период провалили, перестали выполнять игровое задание. Состоялся разговор перед третьим периодом, команда услышала тренерский штаб, и начал играть в ту игру, которую просили. Результат налицо. Очень рад, что ребята из тяжелой ситуации вышли с достоинством. Готовимся дальше к «Словану», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. Также наставник команды похвалил вратаря Якуба Коваржа, который сегодня сыграл первую игру в сезоне: «Он был одним из тех, кто практически без ошибок провел матч».

Следующий матч «Автомобилист» проведет снова на домашнем льду – 6 сентября екатеринбуржцы принимают «Слован» из Братиславы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 04.09.18

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