В мэрии Екатеринбурга началось финальное обсуждение кандидатов на пост главы города

Конкурсная комиссия по выборам мэра Екатеринбурга возобновила заседание, по итогам которого будет объявлен окончательный список кандидатов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», обсуждение программ 19 претендентов проходит в закрытом режиме. Комиссия должна вынести отдельное решение по каждому участнику конкурса.

Председатель комиссии Валерий Чайников предложил считать только голоса «за», чтобы упростить порядок работы. Стоит отметь, что обсуждение проходит в отсутствие кандидатов – это условие прописано в положении о конкурсе.

Напомним, в заседании был сделан недельный перерыв после того, как в комиссию поступили три обращения. Первое было от кандидата Аркадия Халявина, который сделал «работу над ошибками» после своего устного выступления перед комиссией. Второе заявление поступило от сотрудника мэрии Алексея Прядеина, пропустившего собеседование – он просил рассмотреть его программу развития города. И наконец, третий документ касался жалобы кандидатки Ларисы Ладушкиной в прокуратуру. Ей не понравились вопросы на собеседовании, и комиссии пришлось составить официальный ответ в надзорный орган с объяснениями.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.09.18

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