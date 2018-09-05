МЧС: на челябинское землетрясение пожаловались в двух свердловских городах

Ночное землетрясение в Челябинской области на Среднем Урале практически не ощущалось, но несколько звонков спасателям все-таки было сделано.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, по факту сейсмической активности в Центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области и операторам «Системы 112» поступили только четыре звонка – один из Каменска-Уральского и три из Екатеринбурга. К гражданам выезжали спасатели, при визуальном осмотре повреждений домов не выявлено.

Оперативные группы МЧС осмотрели территории муниципальных образований, граничащих с Челябинской областью: Сысерть, Дегтярск, Нижние Серги и Полевской, Арти. Информации от жителей этих городов не поступало, колебаний земной поверхности не ощущалось. Повреждений и разрушений на территории Свердловской области нет.

Напомним, в Катав-Ивановском (Челябинская область) районе в 3 часа 58 по местному времени зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Эпицентр находился на расстоянии 15 км от Катав-Ивановска и 129 км от Уфы. Толчки ощущались в горнозаводской зоне, а также в Магнитогорске, Еманжелинске, Челябинске, Озерске, Кыштыме.

Екатеринбург, служба информации

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