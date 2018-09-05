На набережной возле ГЦСИ и полпредства появилась дорожка для бега с препятствиями (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжаются работы по благоустройству набережной Исети в районе резиденции полпреда в УрФО и уральского филиала ГЦСИ.

В небольшом сквере вырубают деревья и убирают старую плитку. Как уже писал «Новый День», рабочие должны будут заменить систему освещения, устроить зоны отдыха и заняться озеленением. Все должно быть готово к концу следующего года.

Пока же горожанам, привыкшим пересекать Исеть по мосту в районе дендропарка, приходится терпеть неудобства. Все вырубленные деревья отчего-то свалили прямо на пешеходные дорожки.

Обойти препятствия никак нельзя, а возвращаться, чтобы перейти реку по другому мосту, слишком долго, так что многие екатеринбуржцы предпочитают перелезать через поваленные деревья.

Екатеринбург, служба информации

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