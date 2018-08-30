За уральским полпредством началась вырубка деревьев (ФОТО)

В Екатеринбурге начались работы по благоустройству набережной Исети на участке между улицами Малышева и Куйбышева. Сейчас за зданием уральского полпредства идет вырубка деревьев, растущих вдоль берега, передает корреспондент РИА «Новый День». Рабочие также начали снимать с пешеходных дорожек старую плитку – взамен бехатона здесь появится более дорогое покрытие TerraWay. Впоследствии подрядчик должен будет поменять систему освещения, заняться озеленением берега и обустроить различные зоны отдыха. Планируется, что обновленный участок набережной за зданием уральского полпредства будет готов к концу 2019 году.

Напомним, стоимость муниципального контракта составила более 170 миллиона рублей. Эти деньги поступят из бюджетов трех уровней, поскольку проект реконструкции набережной Исети вошел в федеральную программу «Формирование современной городской среды». Работами по благоустройству занимается ООО «Лев» – это та же компания, которая «прославилась» некачественной укладкой плитки на Плотинке, так что пешеходную дорожку пришлось переделывать прямо во время чемпионата мира по футболу. Тем не менее, в мэрии нет беспокойства, что подрядчик снова подведет. По словам главы комитета по благоустройству Тамары Благодатковой компания дает гарантию на четыре года, и в течение этого срока будет обязана исправить все возникшие недочеты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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