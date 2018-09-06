С бывшей сотрудницы налоговой взыскано 12,5 млн рублей неизвестного происхождения

В Екатеринбурге бывшая сотрудница налоговой службы вернула государству 12,5 млн рублей, происхождение которых она не смогла объяснить.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Железнодорожной районной прокуратуры, в 2014 году муж сотрудницы Межрайонной ИФНС России № 24 потратил 20 млн рублей, хотя официальный совокупный доход супругов за три предшествующих года составил менее 4 млн рублей. Подтвердить законность получения этих денег он не смог. Служащая налоговой уволилась с госслужбы по собственному желанию.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не была подтверждена. В суд бывшая сотрудница ФНС и ее муж привели знакомых, которые показали, что давали им деньги в долг. В связи с этим суд постановил взыскать с семьи 1,4 млн рублей, законность которых она не смогла подтвердить. Прокурор с решением не согласился и обжаловал его в областном суде.

Свердловский областной суд решение суда первой инстанции изменил, удовлетворив апелляционное представление прокурора района. С бывшей сотрудницы налоговой инспекции теперь взыскано 12,5 млн рублей в доход государства. Решение суда, которое было вынесено еще в апреле, наконец-то исполнено.

Екатеринбург, служба информации

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