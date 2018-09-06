В Свердловской области открывается «Школа здоровья 50+»

Сегодня в Свердловском областном центре медицинской профилактики стартует проект «Школа здоровья 50+». Он пройдет в регионе уже в пятый раз. Первые участники программы соберутся в центре по адресу: ул. Карла Либхнехта, 8Б, уже сегодня.

Как и в прошлые годы, каждая группа в рамках «Школы здоровья» пройдет три модуля обучения ‒ «Как сохранить свое сердце здоровым», «Питание и здоровье» и «Как научиться преодолевать стресс». На каждом из них будут теоретическая и практическая части, а также знакомство с северной ходьбой. Подробнее о программе занятий «Новый День» уже писал. В интервью агентству директор центра Светлана Глуховская рассказывала об основных принципах «Школы здоровья».

Все занятия бесплатны и проходят в удобное время. Те, кто еще не успел записаться, могут сделать это, позвонив по номеру телефона 371-15-45 с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, по субботам с 9:00 до 15:00. Все занятия бесплатны и проходят в удобное время.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.09.18

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