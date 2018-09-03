Свердловских пенсионеров бесплатно научат, как избежать ожирения, инсультов и травм

В России растет продолжительность жизни граждан. Но дольше ‒ не равно лучше по умолчанию. Чтобы исправить это, в Свердловской области уже пятый год реализуется уникальный проект ‒ «Школа здоровья 55+». Врачи учат людей зрелого возраста, как правильно двигаться, питаться и следить за своим здоровьем. О работе проекта «Новому Дню» рассказала руководитель Свердловского областного центра медицинской профилактики Светлана Глуховская.

Светлана Владимировна, как появилась мысль создать «Школу здоровья»?

Несколько лет назад мы проводили исследование, чтобы изучить потребностей жителей нашего региона в профилактических услугах. Оказалось, что люди в первую очередь хотели бы увеличить физическую активность. Также мы выяснили, что с возрастом снижается и качество жизни. Этот показатель связан не с болями и физическим недомоганием, а со снижением социальной роли в обществе и в семье. Пожилой человек хочет быть нужным, важным и актуальным как для своей семьи, так и для общества. Но для этого надо быть физически и социально состоятельным, иметь определенный запас здоровья.

Какие основные риски для здоровья жителей Свердловской области?

Растет число людей с избыточной массой тела и ожирением, высоким артериальным давлением, курящих. Исходя из всех этих позиций, министерство здравоохранения Свердловской области приняло решение объявить образовательные кампании для населения, в том числе ‒ для людей в возрасте 55 лет и старше.

Как построена работа «Школ здоровья»?

Наша кампания предназначена для мужчин и женщин, которые не только достигли определенного возраста, но и нуждаются в получении знаний, умений и навыков, которые позволяют меньше зависеть от врачей и лекарств. Каждый человек, который хочет быть записан в «Школу здоровья 55+», должен пройти через Центр здоровья, где определяются факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, человека мотивируют на изменение образа жизни, используя стандартизованные во всем мире подходы. Например, определение суммарного сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE. На основании четырех важных факторов ‒ возраст, артериальное давление, уровень холестерина и курение ‒ определяют риск фатального исхода от инфаркта или инсульта в ближайшие десять лет. Иногда для человека становится удивительным тот факт, что стоит ему только бросить курить, и из группы высокого риска смерти от сосудистой катастрофы он перейдет в группу среднего риска, а если он будет контролировать свое артериальное давление, снижая его физическими нагрузками или препаратами, он перейдет в группу низкого риска. Когда человек об этом узнает, он просит: «Научите, как это сделать». Для того и была создана «Школа здоровья».

Как проходят занятия?

Всего в «Школе здоровья 55+» три занятия, каждое из которых построено по принципу 20+20+20. То есть три блока по 20 минут. Сначала ‒ теория, затем ‒ практика.

Важнейшее умение ‒ правильно измерить артериальное давление. Тонометр должен быть у каждого и каждый должен уметь им пользоваться. Не только корректно интерпретировать показания прибора, но и правильно считать пульс и его ритмичность, правильно сидеть, наложить манжету, выждать время в покое, прежде чем измерять артериальное давление. Это тема первого занятия.

Второе посвящено здоровому питанию. Участников образовательной программы знакомят с основными правилами. Например, что при повышенном артериальном давлении надо убрать солонку со стола, потому что часто человек досаливает пищу, не попробовав. А ведь соль повышает осмотическое давление крови. Она сильнее давит на стенки сосудов, которые уже не так пластичны и эластичны, как в молодости, и это создает высокое артериальное давление. Еще важное правило – ежедневное потребление не менее пяти порций овощей и фруктов. Что такое одна порция? Одно яблоко или одна морковь. А если вы съели салат из помидора и огурца с зеленью, считайте, потребили уже 2,5 порции. Во время практики мы учим людей составлять индивидуальное меню.

На втором занятии ‒ уже в его практической части ‒ мы учим людей правильно собрать домашнюю аптечку, аптечку для сада или для поездки за пределы климатического пояса. Это важнейший житейский и вместе с тем медицинский навык.

Третье занятие посвящено физической активности. Мы рассказываем, что меняется с возрастом в опорно-двигательном аппарате, чего надо опасаться, как укреплять кости и мышцы. Важно человека научить правильно подбирать обувь, правильно вставать с постели и стула, подобрать правильную трость для опоры при ходьбе, если в этом он нуждается. Это предотвращает бытовые травмы.

После теории и практики на каждом занятии идет обучение методике северной ходьбы. Она не имеет противопоказаний. Мы выдаем палки для занятий, учим правильно подбирать их. Формируем навык ежедневной физической активности.

Сколько людей за годы работы «Школы здоровья 55+» прошли обучение?

Более 14,5 тысячи человек. Приятно, что приходят люди разного возраста ‒ и в 55, и в 60, и в 70 лет. Были в «Школе здоровья» мужчина, которому исполнился 91 год, и женщина 90 лет. Главное, что человек должен понимать, что трудиться над своим здоровьем должен он сам, а врач ‒ его союзник и помощник.

Где-то еще в регионах есть такие программы?

Нет, только в нашем. Но многие соседи из УрФО и другие регионы берут в пример наши образовательные технологии. К тому же сейчас мы предлагаем проект для некоммерческих социально ориентированных организаций. Минздрав Свердловской области выделил грант для них на организацию и проведение таких школ, а мы готовы передавать технологию.

В какое время проходят занятия в «Школе здоровья 55+»?

Образовательный проект проходит в месячник пожилого человека, который начинается с последнего воскресенья августа ‒ Дня пенсионера Свердловской области ‒ и длится до конца октября. Школы действуют как на базе Свердловского областного центра медицинской профилактики, так и в каждом крупном медучреждении Свердловской области.

Занятия проводятся в удобное время ‒ с 10 и до 18 часов. Например, пожилые люди часто не готовы приходить ранним утром или вечером, поэтому мы подстраиваемся под них. Хотите быть здоровым независимо от возраста? Милости просим на Карла Либкнехта, 8.

Участие в «Школе здоровья» бесплатное.

Записаться можно, позвонив по телефону: +7 (343) 371-15-45 с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и в субботу с 9 до 14 часов.

Адрес Свердловского областного центра медицинской профилактики ‒ Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 8Б

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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