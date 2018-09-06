В Свердловской области освободят от транспортного налога мужчин от 60 лет и женщин от 55

В свердловское заксобрание внесены два законопроекта, призванных облегчить жизнь свердловских мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате заксо, подготовлено два законопроекта о внесении изменений в региональные законы, это порядка 10 законодательных актов. Вносятся изменения в закон о транспортном налоге: возможность освобождения от транспортного налога мужчин, которым исполнилось 60 лет, и женщин, которым исполнилось 55, то есть в возрасте выхода на пенсию по прежнему закону. Также предусматривается получение мер социальной поддержки отдельными категориями граждан при наступлении возраста 60 и 55 лет.

Напомним, чтобы принять эти законопроекты, заксобрание соберется на внеочередное заседание вскоре после выборов в городскую думу Екатеринбурга. Это может произойти 18 или 25 сентября.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.09.18

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