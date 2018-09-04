Депутатов заксо пораньше вернут из отпусков ради пенсионной реформы

Заксобрание Свердловской области соберется на внеочередное заседание вскоре после выборов в городскую думу Екатеринбурга. По графику работы заксобрания на второе полугодие, утвержденному в июле, депутаты должны были выйти с каникул 4 октября.

Как сообщил источник РИА «Новый День» в заксо, заседание может состояться 18 или 25 сентября. Единственный вопрос, который будет стоять на повестке дня, – сохранение установленных льгот для жителей Свердловской области, мужчин и женщин, достигших возраста 60 и 55 лет соответственно. Речь идет о льготах на оплату проезда в общественном транспорте, услуг ЖКХ, капитального ремонта, приобретение лекарств и другие.

Вероятно, такая спешка связана с необходимостью придерживаться установленного графика верстки бюджета на 2019 год. К 1 октября в региональный минфин уже должны быть представлены проекты постановлений правительства об утверждении госпрограмм, подлежащих реализации в будущем году. Проект закона об областном бюджете-2019 должен быть внесен правительством в заксо не позднее 1 ноября.

Напомним, неделю назад после выступления Владимира Путина о пенсионной реформе губернатор Евгений Куйвашев сообщил о создании рабочей группы по этому вопросу. Ее руководителем назначен первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Екатеринбург, служба информации

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