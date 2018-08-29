Переход в цивилизованное русло или катастрофа? Мнения о выступлении Путина по реформе разделились

Президент Владимир Путин сегодня выступил с обращением к населению, разъяснив свое видение пенсионной реформы. Практически все политические и государственные деятели прильнули к экранам. Но впечатления у них сложились неоднозначные. РИА «Новый День» собрал несколько показательных точек зрения.

Андрей Альшевских, фракция «Единой России» в Госдуме: «Президент показал тот вектор, то направление, которое он хотел бы видеть при обсуждении законопроекта во втором-третьем чтении. Нельзя забывать, что в конечном итоге закон перед вступлением в силу подписывает президент. Вот он и обозначил свое мнение по спорным вопросам. Мне интересно другое – что будут делать оппозиционные партии? Зюганов с трибуны заявлял, что они не поддерживают законопроект правительства, потому что не знают мнения президента. Президент свое мнение сказал. Как они будут голосовать?»

«Президент попытался разъяснить населению позицию правительства, из чего понятно, что с самого начала их мнение в принципе совпадало, – заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Езерский. – А те отдельные послабления, о которых он заявил, в том числе по гарантиям трудоустройства лиц предпенсионного возраста – с одной стороны это правильно, с другой – для работодателей, на плечи которых все это взвалят, – это катастрофа. Что будут делать руководители компаний и предприятий? Поэтому у меня пока двойственное отношение. Что касается проведения референдума по пенсионной реформе, то сегодня ясно, что эта идея практически провалилась. Инициативным группам во многих регионах отказали в регистрации».

В отличие от него депутат ГД от СР Дмитрий Ионин считает, что на идее референдума крест ставить рано: «Я очень рад, что президент лично вмешался в процесс и что начались изменения драконовской реформы в обратную сторону. Это показывает, в том числе, важность проделанной всеми нами работы по борьбе с предложенным вариантом реформы. Но мне бы хотелось, чтобы сказанное сегодня стало лишь стартом к широкому обсуждению реформы и выработке дальнейших возможных послаблений. Своим выступлением президент скорее запустил реальное общественное обсуждение вопроса, и поэтому темы сбора подписей и даже референдума, полагаю, не теряют своей актуальности. Просто все перешло в более цивилизованное русло, когда власть показала, что видит и готова слышать оппонентов».

Депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Торощин заявил, что позиция партии по отношению к пенсионной реформе будет определена ко второму чтению законопроекта в Госдуме. Поскольку фракция ЛДПР голосует консолидировано, решение «за» или «против» будет принимать руководитель Владимир Жириновский и высший совет партии. «ЛДПР не планирует никаких акций протеста против пенсионной реформы. Мы не занимаемся этими профанациями, как другие партии, которые зарабатывают себе политические очки. От их референдумов и митингов ничего не решится. Сейчас на муниципальных выборах кандидаты говорят, что если их изберут, они отменят пенсионную реформу. Это все от лукавого», – добавил он.

Член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин, слушавший речь президента по радио, отметил: «Начало было убедительным, демографическая проблема обрисована верно. Но ни одного слова о причинах сегодняшнего кризиса не сказано совсем, как будто его нет. Почему экономика не растет, почему доллар – 70, а евро – 80, тарифы ЖКХ зашкаливают, почему налоги повышают, а бензин дорожает и где собственно программа правительства и его как президента выхода страны из кризиса? Во всем виноваты демографические ямы времен Второй мировой и тяжелые девяностые, но уже 18 лет как можно было все исправить. И итог – нужно сделать все как предложено правительством, но для женщин все-таки не так круто возраст поднимать. Чудес не случилось, а кто-то верил».

Екатеринбургский политолог Сергей Мошкин сформулировал свою точку зрения кратко: «Своим выступлением Путин полностью расписался в неспособности экономически модернизировать страну».

Политолог Аббас Галлямов нашел в выступлении Путина и плюсы, и минусы. Плюс в том, что президент «не дистанцировался», что он «продемонстрировал вовлеченность», что он «не пытается избежать ответственности, а берет ее на себя». «Если Кремль сумеет сейчас навязать подобную интерпретацию, то с имиджевой точки зрения это станет большим успехом Путина, – считает эксперт. – И все-таки главным итогом выступления станет нарастающее чувство тревожности. Ведь, по сути, президент сказал, что все далеко не так хорошо, как представлялось раньше. Ну и, конечно, ошибкой был отказ от демонстрации того, что государство не только предлагает затянуть пояса гражданам, но и затягивает их само. Что-то в духе предложения Турчака об отказе от депутатских привилегированных пенсий должно было прозвучать. Государство должно оказаться с людьми по одну сторону баррикад, а оно пока смотрит на все с противоположной».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, со своей стороны, пообещал сохранить все действующие региональные льготы. «Все, что касается льгот по проезду в общественном транспорте, льгот по ЖКХ, при капитальном ремонте, льгот на приобретение лекарств и ряд других. Я уже дал поручение подготовить проект областного закона, который внесу в Законодательное собрание Свердловской области. Не сомневаюсь, что депутаты поддержат законопроект. Люди услышали президента России, преобразования пенсионной системы назрели: необходимо увеличивать пенсии и защитить саму систему пенсионного законодательства. Все поручения президента в Свердловской области будут выполнены», – поклялся Куйвашев.

Напомним, Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. «Считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет. Далее. Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», – подчеркнул глава государства. Владимир Путин отметил, что пенсионный возраст предполагается повышать постепенно, и тяжелее остальных придется тем, кто столкнется с этим первым. Он также предложил сохранить все пенсионные льготы женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60, но финансировать их не из федерального бюджета, а из региональных.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

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