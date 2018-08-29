Путин объявил о коррективах пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам поделился своей принципиальной позицией о пенсионной реформе в ходе телеобращения к российским гражданам. Он напомнил о серьезных демографических проблемах, с которыми столкнулась наша страна и о непростой экономической ситуации, в связи с чем, повышение возраста выхода на пенсию в России неизбежно.

«В этой связи предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. Считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет. Далее. Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», – подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил, что пенсионный возраст предполагается повышать постепенно, и тяжелее остальных придется тем, кто столкнется с этим первым. «В этой связи предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. То есть повторю, на 6 месяцев раньше», – предложил президент.

Он также заявил, что люди предпенсионного возраста боятся столкнуться с риском потери работы, остаться и без заработка и без пенсии, то есть, без средств к существованию. В связи с этим Путин считает необходимым предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. «На переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста», – подчеркнул глава государства, добавив, что руководствоваться здесь только административными мерами неправильно.

Поэтому Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер для стимулирования бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Он также поручил утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации. «Она должна заработать как можно раньше и финансироваться из федерального бюджета», – заявил президент, обратив внимание на необходимости увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза – с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года – и установить период такой выплаты в один год.

Не забыл Владимир Путин о необходимости диспансеризации работников. Он поручил предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты. Он также указал, что шахтёры, работники горячих цехов, химических производств, и представители ряда других категорий должны получить льготы. «Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера. Мы должны поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе. У которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года», – заявил Путин.

По его мнению, те люди, кто вышел на работу рано, должны иметь право выйти на пенсию не только по достижении определенного возраста, но и с учетом стажа. «Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х. Считаю принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю. Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, ещё до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок. Нужно сохранить и все действующие региональные льготы. Это очень важные для людей вещи. Такие, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других», – подчеркнул президент.

«Предложения, о которых сегодня говорил, будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Госдуму. Ещё раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием», – сказал Владимир Путин в своем обращении к россиянам.

Накануне Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске заявил, что у него сложилось «свое мнение» относительно пенсионной реформы. Президент РФ заявил, что правительство «руководствовалось жесткими подходами» относительно изменения пенсионного законодательства, однако, подчеркнул Путин, «наши решения должны быть справедливыми». Глава государства указал, что в предлагаемых новшествах «должно присутствовать человеческое измерение». По словам Путина, власти не должны ставить во главу угла «принцип «после нас хоть потоп», цитирует президента омские СМИ.

Президент подчеркнул, что при принятии решения нужно учитывать реальную ситуацию в экономике и на рынке труда и понимать, что «ждет страну через 10, 20 и даже через 30 лет». Путин указал, что если преобразования и нужны, то только для того, чтобы пенсионная система страны «обеспечивала достойное качество жизни», а все изменения «защищали интересы нынешних и будущих поколений наших граждан».

Глава государства при этом назвал ожидаемой негативную реакцию общества на планы правительства повысить пенсионный возраст. «Тема повышения пенсионного возраста… очень важна и крайне чувствительна. Вряд ли кому-то может понравиться», – сказал Путин.

Как сообщал «Новый День», 16 июня кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Планируется, что реформа стартует с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года. Первое чтение в Госдеме законопроект прошел 19 июля – документ был одобрен благодаря усилиям депутатов «Единой России», все остальные фракции – КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР – проголосовали против.

Второе чтение намечено на 24 сентября. Инициатива вызвала массовое недовольство среди жителей страны – в июне 92% участников опроса «Ромир» высказались против повышения пенсионного возраста в РФ. В различных российских регионах прошли массовые протесты. Новые митинги по всей России планируется провести 2 сентября.

Москва, Иван Гридин

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