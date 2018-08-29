В кабмине рассказали о наказании за увольнения пожилых россиян

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о возможном наказании для работодателей за увольнение сотрудников в предпенсионном возрасте.

По ее словам, вариантами наказания могут стать штраф в размере до 200 тысяч рублей или зарплата за полтора года.

«Будем базироваться на статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет (ст. 145 УК РФ», – приводит слова вице-премьера РИА «Новости». Голикова при этом отметила, что введение такого наказания нужно обсуждать с работодателями и профсоюзами.

Напомним, 10 августа премьер Дмитрий Медведев допустил введение уголовного наказания за увольнение пожилых россиян, отвечая на вопрос сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке о планируемых кабмином мер против сложившейся практики увольнения работодателями сотрудников предпенсионного возраста. Глава правительства тогда заявил, что готовящиеся предложения «очень разные – вплоть до введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников». Он заверил, что если такие инициативы поддержат Госдума и президент, то это «создаст достаточно серьезные гарантии».

В среду, 29 августа, президент РФ Владимир Путин, выступая с телеобращением по пенсионной реформе, предложил ввести административную и уголовную ответственность для работодателей за увольнение граждан предпенсионного возраста

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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