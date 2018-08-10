Глава правительства РФ Дмитрий Медведев допустил введение уголовного наказания за увольнение пожилых россиян. Об этом премьер заявил на встрече с сотрудниками Кроноцкого заповедника на Камчатке, отвечая на вопрос о планируемых кабмином мер против сложившейся практики увольнения работодателями сотрудников предпенсионного возраста.

По словам Медведева, готовящиеся предложения «очень разные – вплоть до введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников». Он заверил, что если такие инициативы поддержат Госдума и президент, то это «создаст достаточно серьезные гарантии».

Премьер-министр привел в качестве примера норму уголовного законодательства, запрещающую увольнять женщин в декретном отпуске. Он полагает, что такую гарантийную меру нужно вводить также в отношении пожилых работников: «Это нормально».

Медведев также затронул тему усердно продвигаемой правительством пенсионной реформы. Глава кабинета министров сравнил повышение пенсионного возраста с горьким лекарством. По его словам, если человек не желает его пить – все может закончиться очень плохо. Премьер уверяет, что пенсионная реформа необходима, несмотря на её болезненное восприятие в обществе.

В конце июля СМИ сообщали, что Минтруд прорабатывает норму о введении наказания, вплоть до уголовного, для работодателей, увольняющих сотрудников в предпенсионном возрасте. Представители бизнеса, комментируя сообщения о возможном введении уголовной ответственности за увольнения зрелых работников, назвали эту меру глупостью и бредом: «Зачем уголовное дело? Мера слишком мягкая, давайте сразу расстрел». Позже министр труда и соцзащиты Максим Топилин категорически отверг информацию о разработке нормы об уголовном наказании за увольнение пожилых работников. Он заявил, что журналисты придумывают то, чего нет.

19 июля Госдума силами депутатов-единороссов одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65-ти – для мужчин, внесенный правительством. 21 августа в Госдуме пройдут обширные парламентские слушания по пенсионной реформе с участием депутатов, правительственных чиновников и экспертов.

Отметим, что инициатива кабмина вызвала широкое общественное недовольство. Во многих регионах прошли массовые протесты. По оценке социологов, вероятность продолжения массовых акций протестов с экономическими требованиями в РФ в представлениях жителей РФ превысила порог в 40% – впервые за последние девять лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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