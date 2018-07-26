«Уголовка за увольнение пенсионеров? Мера слишком мягкая, давайте сразу расстрел»: бизнес о новой идее Минтруда

Министерство труда предложило ввести уголовную ответственность для работодателей, которые увольняют людей предпенсионного возраста. Возможно, таким образом Минтруда хотело успокоить граждан, переживающих о будущем. Но вышло скорее тушение пожара бензином. Даже те, кто близок к власти, не готовы поверить в реальность такого предложения. РИА «Новый День» выяснило, что думают об идеи министерства бизнесмены, депутаты и профсоюз.

Анатолий Павлов, директор пекарни «На Вишневой»: Зачем уголовное дело? Мера слишком мягкая, давайте сразу расстрел. Какие-то глупости придумывают, очень сложно это комментировать, предложение выглядит бредом. Но если введут...бизнес что-нибудь придумает. Я за 22 года отправил на пенсию, может, трех пенсионеров. Где они? Мне их не видно. У нас очень тяжелый труд. Может, пенсионеры где-то в бухгалтерии работают. Но тогда зачем его увольнять, если он специалист хороший? Если человек нужен – его никто из-за возраста не уволит. Бизнес смотрит на нужность и эффективность, у нас нет какой-то злобы – «вот он пенсионер, давайте его уволим», эффективных не увольняют. Что касается уголовной ответственности. У нас подвести предпринимателя под уголовную ответственность легко, есть много способов, мы к этому уже привыкли и не боимся.

Лев Ковпак, депутат Госдумы от «Единой России», (связан с сетью супермаркетов «Кировский»): Я думаю, это предложение на уровне слухов, рассуждений. Предложение нереальное. То, что необходимо мотивировать работодателей предусматривать возможность давать работу людям старшего возраста – само собой разумеется. А кнутом или пряником это делать – думаю, Минтруд в сентябре нам скажет. Но такое предложение на 100 % пугалка. У нас во главе страны стоят люди, которые умеют принимать правильные решения.

Алексей Балыбердин, депутат Госдумы от «Единой России», возглавляет комиссию по охране труда профсоюза УВЗ: Не секрет, что мы приняли в первом чтении так называемую пенсионную реформу. Когда депутаты встречались с гражданами, у них одно из опасений было связано как раз с тем, что работодатель будет оказывать давление на людей именно предпенсионного возраста и вынуждать их увольняться. То, что Минтруд предлагает ужесточить наказание для работодателей, которые безосновательно увольняют людей предпенсионного возраста – это ответ правительства на решение хотя бы одной из проблем, которые волнуют людей. И мы неоднократно говорили, что пенсионный закон надо принимать именно в пакете законов со всеми подзаконными актами, обеспечивающими гарантии для людей.

Добавим, «профсоюз работодателей», Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, спустя несколько часов после вопроса отказался от комментариев, сославшись на то, что нужные эксперты в отпусках или командировках.

Елена Николаевна Артюх, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области:

Я категорически не поддерживаю предложение об уголовной ответственности. Во-первых, с юридической точки зрения – сейчас в КоАП есть достаточное количество статей, которые подразумевают ответственность работодателя за нарушение норм Трудового кодекса, там есть и штрафы, и даже дисквалификация. Заносить дубину дополнительной ответственности нет никаких оснований, тем более уголовная ответственность серьезная вещь. Есть другой аспект. Если направление пенсионной реформы будет развиваться тем же путем, то есть повышаться пенсионный возраст, государству надо включать не карательные механизмы, а механизмы экономического стимулирования. У работодателя должен быть экономический интерес не увольнять сотрудника.

Но ряд предложений я поддерживаю – например, программы обучения, переподготовки пенсионеров, повышения компьютерной грамотности. Необходимо, я считаю, стимулировать и материально поощрять работодателей, которые создают атмосферу здорового образа жизни. Минтруд предлагает проводить обязательную диспансеризацию людей предпенсионного возраста за счет работодателей. Это попытка решить проблему за счет граждан – если предприниматель будет платить за диспансеризацию. он не сможет вложить деньги в другую сферу, в развитие. например. Решение соцспроблем должно быть частью госпрограммы, и тогда не надо будет за работодателем с дубиной бегать.

Можно было бы еще подумать над вопросом самозанятости. Кто-то из пенсионеров уже не хочет работать, кто-то не может. Люди с опытом,они могли бы реализовать себя в консалтинге, репетиторстве, других сферах. Но им в этом нужна поддержка – обучением, грантами. У нас есть системы поддержки молодых предпринимателей, почему бы не организовать систему поддержки для предпринимателей старшего поколения.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.07.18

В Нижнем Тагиле против пенсионной реформы выйдет 1000 человек. / На Урале в двух километрах от поселка горит лес. / Бывший помощник уральского полпреда пошел лечить зависимости. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»