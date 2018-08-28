Путин решит судьбу пенсионной реформы: президент выступит с телеобращением

Президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске заявил, что в среду, 29 августа, публично расскажет о своем отношении к пенсионной реформе, выступив с соответствующим заявлением. Глава государства отметил, что у него сложилось «свое мнение».

«Я, возможно, прямо завтра детально сформулирую свое отношение и сделаю соответствующее заявление», – сказал Путин, отметив, что «внимательно следит за ходом дискуссии» по поводу предлагаемого правительством повышения пенсионного возраста.

Президент РФ заявил, что правительство «руководствовалось жесткими подходами» относительно изменения пенсионного законодательства, однако, подчеркнул Путин, «наши решения должны быть справедливыми». Глава государства указал, что в предлагаемых новшествах «должно присутствовать человеческое измерение». По словам Путина, власти не должны ставить во главу угла «принцип «после нас хоть потоп», цитирует президента омские СМИ.

Президент подчеркнул, что при принятии решения нужно учитывать реальную ситуацию в экономике и на рынке труда и понимать, что «ждет страну через 10, 20 и даже через 30 лет».

Путин указал, что если преобразования и нужны, то только для того, чтобы пенсионная система страны «обеспечивала достойное качество жизни», а все изменения «защищали интересы нынешних и будущих поколений наших граждан».

Глава государства при этом назвал ожидаемой негативную реакцию общества на планы правительства повысить пенсионный возраст. «Тема повышения пенсионного возраста… очень важна и крайне чувствительна. Вряд ли кому-то может понравиться», – сказал Путин.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин расскажет о своей позиции по пенсионной реформе в формате телеобращения, подтвердив, что выступление ожидается 29 августа.

Ранее СМИ сообщали, что президент РФ на этой неделе объявит о смягчении пенсионной реформы. По данным издания «Проект», речь может идти, в частности, о снижении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, а также об увеличении переходного периода.

Как сообщал «Новый День», 16 июня кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Планируется, что реформа стартует с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года. Первое чтение в Госдеме законопроект прошел 19 июля – документ был одобрен благодаря усилиям депутатов «Единой России», все остальные фракции – КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР – проголосовали против. Второе чтение намечено на 24 сентября. Инициатива вызвала массовое недовольство среди жителей страны – в июне 92% участников опроса «Ромир» высказались против повышения пенсионного возраста в РФ. В различных российских регионах прошли массовые протесты. Новые митинги по всей России планируется провести 2 сентября.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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