Протест против пенсионной реформы: Путин в курсе

Президент РФ Владимир Путин в курсе настроений общества в отношении пенсионной реформы. Как сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, лидер страны регулярно получает информацию о митингах против повышения возраста выхода на пенсию.

«Президент постоянно получает информацию обо всем, что происходит во всех регионах России. Безусловно, об этом [протестных митингах] он также получает информацию, наряду с другими новостями», – цитирует Пескова РБК.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года, первое чтение в Государственной думе РФ законопроект уже прошел, второе намечено на 24 сентября.

Инициатива вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В Росси прошли массовые протесты. По данным опросов, почти 90% граждан выступают против пенсионной реформы. Очередные масштабные протестные выступления запланированы на 2 сентября. В Москве в этот день пройдет общегражданский митинг на Суворовской площади.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.08.18

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