Путина поймали на ошибке во время выступления по пенсионной реформе

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня в Омске по поводу пенсионной реформы, допустил ошибку.

Глава государства заявил, что нельзя «руководствоваться известным принципом «короля-солнце» Людовика XIV, который как-то сказал «После меня хоть потоп». И добавил, что невозможно «так поступать, если мы ответственно относимся к стране».

Однако считается, что известную фразу «После нас хоть потоп» на самом деле произнес французский король Людовик ХV. Впрочем, некоторые исследователи приписывают крылатое выражение маркизе де Помпадур, которая якобы произнесла ее при Людовике XV, чтобы утешить монарха после того, как тот получил известие о поражении французской армии в битве с прусскими войсками во время Семилетней войны. «Это сказала маркиза Помпадур при Людовике 15-м… но их там так много было, что не удивительно и запутаться», – заметил один из пользователей Twitter.

Стоит отметить, что Людовик XIV царствовал 72 года – дольше, чем какой-либо другой европейский монарх в истории. Он был ярым сторонником абсолютной монархии и божественного права королей – ему приписывают фразу «Государство – это я!».

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске заявил, что 29 августа публично заявит о своем отношении к пенсионной реформе, выступив с соответствующим телеобращением.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.08.18

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