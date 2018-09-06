Бывший руководитель СРО «Гражданской платформы» обвинил москвичей во лжи (ДОКУМЕНТ)

Бывший председатель свердловского отделения «Гражданской платформы» Олег Чистяков опровергает заявление федерального руководства партии о том, что они «провели чистку» в своих рядах, исключив его и еще несколько человек за «действия, наносящие вред партии».

Как заявил Олег Чистяков «Новому Дню», московское руководство партии намеренно распространяет недостоверную информацию. «У членов регионального отделения существовали определенные разногласия с федеральным руководством партии, поэтому почти все мы еще в конце августа приняли решение о выходе из нее. 30 августа я сам принимал у людей заявления о выходе из партии, ставил визу и отправлял их в Москву. Так что информация, распространенная руководством партии, не соответствует действительности», – подчеркнул он.

В подтверждение своих слов он предоставил копии заявлений пяти бывших членов партии о выходе из нее, все они подписаны 30 августа.

Напомним, сегодня днем федеральное руководство «Гражданской платформы» разослало по редакциям СМИ пресс-релиз, в котором извещало о том, что ряды партии очищены от дискредитирующих ее лиц. Москвичи обвинили екатеринбуржцев в сговоре с партией «Яблоко». Ранее более половины списка кандидатов от «Гражданской платформы» решили сняться с выборов, что привело к снятию всего списка. При этом большинство кандидатов даже не состояли в партии. Один из них, Александр Шадрин, 27 августа провел совместную пресс-конференцию с «яблочником» Константином Киселевым и призвал поддержать эту партию на выборах.

Екатеринбург, служба информации

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