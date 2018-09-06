«Очистились от проходимцев»: «Гражданская платформа» распустила свердловское отделение

Федеральный политический комитет партии «Гражданская Платформа» принял решение о внеплановой ротации руководящего состава регионального отделения в Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в партии, семь из девяти членов реготделения исключены из ГП, а руководители – Сергей Зыков и Олег Чистяков – сняты со своих должностей с формулировкой «за действия, наносящие вред партии».

«Руководство регионального отделения партии вступило в сговор с представителями партии «Яблоко» в регионе. Кандидатам от «Яблока» явно не хватает сил для победы в избирательной гонке, и они решили путем подкупа ряда «псевдополитиков» из регионального отделения «Гражданской платформы» украсть себе победу на выборах в городскую думу Екатеринбурга. Вместо того чтобы вести избирательную кампанию, Зыков, Чистяков, Макеев и некоторые другие решили заработать на предательстве партийных интересов», – заявили в «Гражданской платформе». В партии также пожелали успеха на выборах всем их добросовестным участникам, а также выразили уверенность, что «избиратели учтут политическую нечистоплотность партии «Яблоко» в регионе и сделают правильный выбор».

Бывший лидер ГП в Екатеринбурге Сергей Зыков от комментариев сегодня отказался, сообщив, что у него идет совещание.

Напомним, 27 августа кандидат в гордуму от ГП Александр Шадрин провел совместную пресс-конференцию с лидером списка партии «Яблоко» Константином Киселевым. Шадрин заявил, что на федеральном уровне у партий есть разногласия, но на муниципальном уровне их нет. Поэтому ГП приняла решение сняться с выборов и призвала своих сторонников поддержать «Яблоко». Руководитель отделения Зыков на пресс-конференции не присутствовал. Уже на следующий день федеральный руководитель партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов дезавуировал это заявление. Он заявил, что Александр Шадрин не имеет никакого отношения к ГП и даже не является ее членом, а его действия повлекут за собой «юридические последствия».

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 06.09.18

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