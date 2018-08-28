«Гражданская платформа» опровергла поддержку кандидатов «Яблока» на екатеринбургских выборах

Федеральный руководитель партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов дезавуировал заявление свердловских представителей о снятии списка кандидатов в гордуму Екатеринбурга в пользу партии «Яблоко». В официальном опровержении сообщается, что присутствовавший вчера на пресс-конференции Александр Шадрин не имеет никакого отношения к ГП. Его высказывания нанесли политический ущерб партии, и будут иметь «юридические последствия».

«Политическая партия «Гражданская платформа» не поддерживает партию «Яблоко» ни на федеральном уровне, ни на уровне субъектов Российской Федерации, тем более в Свердловской области», – говорится на сайте политического объединения. Шайхутдинов заявил, что его партия имеет принципиальные идеологические разногласия с «яблочниками». В частности, ГП выступает за ликвидацию Ельцин-центра в Екатеринбурге, одобряет присоединение Крыма к России и соглашается с внешней политикой президента России Владимира Путина – в отличие от оппозиционного «Яблока». Поэтому «Гражданская платформа» не выступает в поддержку их кандидатов на муниципальных выборах.

Напомним, в понедельник вечером избирком Екатеринбурга аннулировал регистрацию списка «Гражданской платформы» на выборах в городскую думу, так как сразу 27 партийных кандидатов подали заявления о выходе из избирательной кампании. Незадолго до этого о снятии ГП с выборов объявили Александр Шадрин и кандидат от «Яблока» Константин Киселев, созвав пресс-конференцию для журналистов. Оба отметили, что на федеральном уровне у партий есть разногласия, но на муниципальном уровне их нет. Отмечалось также, что собранные на кампанию деньги «Гражданской платформы» будут направлены на благотворительность – в частности, на восстановление православного храма в селе Быньги.

«Есть два способа снятия партии с выборов. Первый способ централизованный, и его сторонником является как раз Шайхутдинов. Второй способ – демократический, когда кандидаты собираются, определяют свои приоритеты и пишут заявления о снятии с выборов. Это два мира, два политических взгляда, и я очень рад, что «Гражданская платформа» в Екатеринбурге продемонстрировало свою открытость, я благодарен тем людям, которые сняли свои кандидатуры в пользу «Яблока». Что касается заявления, что Александр Шадрин не имеет отношения к «Гражданской платформы» – это неправда. Я знаю его давно, он в 2013 году баллотировался от ГП, и в этой кампании был кандидатом от партии. Юридические последствия, о которых говорит Шайхутдинов, это внутреннее дело партии. Возможно, будут какие-то исключения, но повлиять на екатеринбургские выборы Шайхутдинов не сможет. Все кандидаты «Гражданской платформы» сами написали заявления о выходе из кампании», – прокомментировал «Новому Дню» Константин Киселев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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