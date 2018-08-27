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Понедельник, 27 августа 2018, 16:29 мск

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«Гражданская платформа» уходит с выборов и потратит собранные на них деньги на храм

Партия «Гражданская платформа» подала заявление об отказе участвовать в екатеринбургских выборах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня представитель ГП Александр Шадрин провел совместную пресс-конференцию с лидером списка партии «Яблоко» Константином Киселевым. По словам Шадрина, на федеральном уровне у партий есть разногласия, но на муниципальном уровне их нет. Поэтому ГП приняла решение сняться с выборов и призвала своих сторонников поддержать «Яблоко». Деньги, которые партия собрала на выборы, решено направить на благотворительность – на нужды матерей-одиночек и в помощь православному храму в селе Быньги.

Решение об отмене регистрации списка ГП горизбирком примет сегодня в 17 часов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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