На ближайшие сутки около 40 домов на Уралмаше могут остаться без холодной воды (ВИДЕО)

Сотрудники Водоканала приступили к устранению последствий аварии на Уралмаше. Как ранее сообщал «Новый День», днем возле дома № 69 на проспекте Космонавтов забил холодный фонтан. Поток воды был настолько сильный, что выбил канализационный люк.

Жители остались без холодной воды

Специалисты аварийной службы Водоканала закончили откачивать воду из канализационного колодца. По предположению квартального, с трубы холодного водоснабжения могло сорвать хомут, из-за чего и произошел прорыв.

«Сейчас отключена вода в большом квартале, наверное, начиная от Бакинских Комиссаров, заканчивая улицей Ломоносова. Я думаю, навскидку, домов может быть 30-40, если я не ошибаюсь. Скорее всего, при наличии техники сегодня или завтра приедет бригада Водоканала и начнет восстановление, ремонт», – говорит квартальный инспектор МКУ служба заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга Илья Будкевич.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 06.09.18

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