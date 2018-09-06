На Уралмаше из земли забил холодный фонтан насыщенно-желтого цвета (ФОТО, добавлено ВИДЕО)

Сегодня днем в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга из земли забил фонтан.

Как рассказал РИА «Новый День» один из местных жителей, холодная вода, предположительно из сетей Водоканала, вырвалась на поверхность возле дома № 69 на проспекте Космонавтов, залила газон, тротуар и уже поступает на проезжую часть.

Фонтан на Уралмаше

В пресс-службе Водоканала сообщили, что заявка по этому адресу к ним уже поступила, бригада выехала, но информации о причине аварии пока нет, более того – пока даже точно не известно, принадлежат ли эти сети Водоканалу или кому-то другому. Информация появится не раньше, чем через полтора часа.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.09.18

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