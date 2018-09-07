Дважды за сутки: на Уралмаше опять забил фонтан холодной воды (ФОТО)

На Уралмаше второй раз за сутки забил фонтан холодной воды. Как сообщал «Новый День», накануне холодная вода из сетей водоканала вырвалась на поверхность возле дома № 69 на проспекте Космонавтов, залила газон, тротуар и проезжую часть.

Сегодня, как сообщили «Новому Дню» очевидцы, вода прорвалась наружу в квартале от вчерашнего места аварии, у дома на улице Черноярской, 25. Заливает тротуар и газоны. Аварийная служба Водоканала сообщение о ЧП уже получила.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.18

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