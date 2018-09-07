В Екатеринбурге будут судить драматурга Коляду. Ему грозит колония

Известный уральский драматург Николай Коляда сообщил, что на следующей неделе состоится судебное заседание по уголовному делу против него самого. Напомним, в июле 2017-го он угодил в ДТП на дублере Сибирского тракта. Коляда возвращался в Екатеринбург на своем Renault Duster, не справился с управлением и столкнулся с Hyundai Santa Fe. По словам драматурга, было скользко, он ехал по полосе, где асфальт был срезан, и он решил перестроиться на полосу с нормальным покрытием, и в этот момент автомобиль резко развернуло. Другая иномарка после столкновения улетела в кювет и врезалась в дерево. Травмы получил 37-летний пассажир, бывший полицейский из Москвы Кирилл Генералов.

Первоначально Коляда был в статусе свидетеля, однако после стал обвиняемым. Еще во время расследования уголовного дела (оно было возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») драматург выплатил, по его словам, 200 тысяч рублей потерпевшему в качестве компенсации морального вреда. Однако, как сообщил Коляда, его оппонента это не устроило. «Мою машину разбили вдрызг. Год шло следствие. Я ходил, как на работу, к следователю раз в неделю. Три тома бумаг. Четыре экспертизы. Одна была в мою пользу, что я не виноват, а еще три ‒ что я виноват. Потерпевшему я заплатил 200 тысяч. Мне его жалко, хотя он всего десять дней пролежал в больнице. Потерпевший говорит, что ему мало этих денег. Хотя по телефону он материл меня и обещал посадить на два года, если я ему не дам полтора миллиона. Сейчас он требует миллион. А еще публичные извинения», ‒ сообщил сам Николай Коляда.

По его словам, рассмотрение дела намечено на 10 сентября. Заседание пройдет в Кировском райсуде Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.18

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