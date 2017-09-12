Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием драматурга Коляды и экс-полицейского Генералова

Известный екатеринбургский драматург Николай Коляда угодил в серьезное ДТП, по факту которого возбудили уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария случилась еще 10 июля текущего года на дублере Сибирского тракта, но обстоятельства происшествия стали известны только сейчас, когда в редакцию Е1 обратился потерпевший – бывший полицейский из Москвы Кирилл Генералов. По его словам, после ДТП он перенес операцию на позвоночнике, впереди еще долгие месяцы реабилитации. В связи с этим он требует с драматурга 1,5 миллиона рублей.

По официальной информации ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области, «данное ДТП случилось 10 июля в 20: 40 в районе 10-го километра дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге. На указанном месте произошло столкновение «Рено Дастер» под управлением водителя 1957 года рождения с автомобилем «Хендэ Санта Фе» управлением водителя 1979 года рождения. Оба транспортных средства двигались со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля «Хендэ Санта Фе», мужчине 1981 года рождения, причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело было возбуждено 1 сентября 2017 года по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)».

По озвученной в СМИ ранее информации, водитель за рулем Renault Duster (на нем ездит Николай Коляда – прим. ред) в указанной точке трассы начал перестроение. При маневре он не справился с управлением и врезался в Hyundai Santa Fe. От удара «кореец» вылетел с трассы и врезался в деревья. В результате ДТП серьезные травмы получил пассажир Hyundai – им и оказался обратившийся в СМИ Генералов.

По словам очевидцев, сопутствующим фактором аварии стало крайне неудовлетворительное состояние дороги – в том месте, где случилось ДТП, был снят асфальт. В настоящее время расследование дела продолжается. В полиции отмечают, что Коляда пока находится в статусе свидетеля.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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