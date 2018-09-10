Коляда готов вести репетиции по «Скайпу», если попадет в колонию. Стартовал процесс по делу о ДТП с участием драматурга (ВИДЕО)

В Екатеринбурге в Кировском районном суде сегодня прошло первое заседание по делу об автомобильной аварии, в которой участвовали драматург Николай Коляда и бывший полицейский. Однако заседание было перенесено, так как на него не смог прейти защитник театрального режиссера. Подробности – в репортаже «Нового Дня».

В Екатеринбурге судят Николая Коляду

На первое заседание Николай Коляда боится опоздать – быстро проходит по коридору и отказывается общаться с журналистами. Вслед за ним заходит его группа поддержки – артисты из его труппы. Напомним, екатеринбургскому драматургу было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«Целый год я ходил к следственным органам. Три тома толстых, четыре экспертизы, кто же виноват в этой аварии. Одна экспертиза утверждает, что я не виноват. Три экспертизы, в том числе московские, утверждают, что я виноват. Ну, я стал обвиняемым. По статье по этой два года заключения. Значит, меня посадят – буду сидеть. По «Скайпу», может быть, буду вести репетиции – не знаю», – говорит театральный режиссер Николай Коляда.

Как уже ранее писал «Новый День», в июле 2017-го года Николай Коляда попал в ДТП на дублере Сибирского тракта. Тогда режиссер возвращался в Екатеринбург на своем Renault Duster. Драматург говорит, на трассе он не справился с управлением и столкнулся с Hyundai Santa Fe. В итоге пострадал экс-полицейский из Москвы Кирилл Генералов, который ехал на пассажирском сиденье. По словам Коляды, потерпевший перенес тяжелую травму позвоночника.

Николай Коляда говорит, что после выписки Генералов связался с ним и потребовал компенсацию в 1,5 млн рублей. Драматург посоветовался с адвокатом и следователем. Специалисты посчитали, что в качестве компенсации будет достаточно 200 тысяч рублей. Однако Генералов суммой оказался недоволен. Он требует компенсацию в размере 1 млн. рублей. Николай Коляда отметил: «Я не знаю, на что он опирался. Он даже не подойдет и не скажет: «Слушай, старик, давай решим все дела по-мужски. Есть у тебя деньги – дай, пожалуйста». Ну, дал бы я. Собрались бы по 100 рублей, что-нибудь сделали бы. Нет! Мало этого. Мало, чтобы что-то еще дали».

Сам же Генералов разговаривать с журналистами отказался. Потерпевший лишь сообщил суду, что на данный момент он безработный. Коляда заявил ходатайство о том, чтобы суд был перенесен, так как в зал не смог явиться его адвокат. Следующее заседание было назначено на 19 сентября на 9:30 утра.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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