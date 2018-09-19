Драматурга Николая Коляду приговорили к полутора годам ограничения свободы (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге вынесли приговор Николаю Коляде. Драматурга признали виновником ДТП, в котором пострадал человек. Суд постановил назначить режиссеру полтора года ограничения свободы.

В июле 2017 года Николай Коляда попал в ДТП на дублере Сибирского тракта. Тогда режиссер возвращался в Екатеринбург на своем Renault Duster. Драматург говорит, на трассе он не справился с управлением и столкнулся с Hyundai Santa Fe. В итоге пострадал экс-полицейский из Москвы Кирилл Генералов, который ехал на пассажирском сиденье. Потерпевший перенес тяжелую травму позвоночника.

Первое заседание, состоявшееся 10 сентября, было перенесено, так как адвокат Николая Коляды не смогла прийти в суд. Тогда же драматург комментировал СМИ, что пытался решить вопрос с Кириллом Генераловым мирно, перечислив ему 200 тысяч рублей. Пострадавший посчитал, что этого мало. На заседании потерпевший потребовал, чтобы Коляда выплатил ему чуть меньше миллиона рублей в качестве компенсации.

Николай Коляда признал свою вину в полном объёме. Суд по соглашению обеих сторон рассматривал дело в особом порядке.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», обвинение попросило суд наказать уральского драматурга 1 годом и 6 месяцами ограничения свободы. А также лишить Николая Коляду права управления автомобилем на три года.

Суд вынес решение – полтора года ограничения свободы, то есть режиссеру нельзя будет в течение этого времени покидать Екатеринбург, как заявил режиссер, теперь каждый выезд на гастроли ему придется согласовывать с правоохранителями. Кроме того Николай Коляда должен будет выплатить в пользу потерпевшего еще 200 тысяч рублей.

Генералов заявил, что будет обжаловать приговор.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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