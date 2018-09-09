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Воскресенье, 9 сентября 2018, 06:34 мск

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Мэрия жалуется в полицию: телефоны глав районов кто-то поставил на автодозвон

В администрации Екатеринбурга с самого утра сообщили о том, что обратились с заявлением в полицию. В мэрии считают, что неизвестные препятствуют работе органов власти в день голосования на выборах депутатов городской думы.

«Неизвестные поставили на автодозвон номера глав администраций районов, их заместителей по оргработе», – сообщили в администрации Екатеринбурга. Какие меры будут приняты по данному факту, пока неясно.

Екатеринбург, служба информации

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