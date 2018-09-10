В думах Качканара и Верхней Пышмы большинство получили единороссы

«Единая Россия» получила абсолютное большинство на выборах депутатов городских дум Верхней Пышмы и Качканара.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель облизбиркома Валерий Чайников.

По его словам, в Верхней Пышме единороссы получили 19 из 20 мандатов, ещё одно место досталось коммунисту. В Качканаре ЕР получила 15 из 20 мандатов, самовыдвиженцы и КПРФ – по два, ЛДПР – один.

Напомним, в Екатеринбурге единороссам, по предварительным данным, досталось 19 из 36 мандатов.

Качканар, Верхняя Пышма, служба информации

Качканар, Верхняя Пышма. Другие новости 10.09.18

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