В трех одномандатных округах Екатеринбурга результат выборов еще может измениться

В трёх одномандатных округах на выборах в гордуму Екатеринбурга пока ещё нет окончательных результатов голосования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на пресс-конференции председатель облизбиркома Валерий Чайников.

По его словам, на участках все 100 процентов бюллетеней уже обработаны, но итоги голосования по округу подводит окружная комиссия с учётом всех факторов, в том числе и нарушений.

В число спорных округов попали округа № 7, 12 и 18.

Напомним, в седьмом округе единоросс Владимир Крицкий противостоит эсеру Алексею Мещерякову, в 12-м – эсер Михаил Вечкензин единороссу Виктору Карташеву, в 18-м – состязаются за победу коммунист Виктор Сомиков и единоросс Анатолий Шарапов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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