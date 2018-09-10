«Единая Россия» назвала имена новых депутатов-списочников

Руководство «Единой России» сегодня на пресс-конференции назвало имена тех, кто войдёт в состав гордумы Екатеринбурга седьмого созыва по партийному списку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День» из областного исполкома ЕР, депутатов перечислил секретарь отделения Виктор Шептий.

Это члены общегородской тройки: герой России Сергей Воронин, сопредседатель ОНФ Анастасия Немец, вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Кроме того, депутатами станут лидеры территориальных групп, набравшие больше всего голосов. Это врач Сергей Боярский из Октябрьского района, депутат ЕГД шестого созыва Владимир Смирнов и директор школы Галина Арбузова из Орджоникидзевского района.

Воронин и Немец, которые сейчас являются членами областной общественной палаты, заявили, что откажутся от мест в ней в пользу гордумы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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